Fan-Krawalle: 102 Roma-Fans in Nizza festgenommen
© x

Polizei-Großeinsatz

Fan-Krawalle: 102 Roma-Fans in Nizza festgenommen

24.09.25, 15:07 | Aktualisiert: 24.09.25, 20:02
Die französische Polizei hat in Nizza 102 AS-Roma-Fans festgenommen, um eine drohende Massenschlägerei vor dem Europa-League-Spiel gegen OGC Nizza zu verhindern. Das Spiel wurde als Hochrisikobegegnung eingestuft, 400 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Die französische Polizei hat in der Innenstadt von Nizza massive Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Insgesamt 102 als AS-Roma-Fans identifizierte Personen wurden am Dienstagabend festgenommen, nachdem sich diese zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung formiert hatten.

Hochrisikospiel am Mittwoch

Das für Mittwoch angesetzte Europa-League-Gruppenspiel zwischen OGC Nizza und AS Rom wurde von den Behörden als Hochrisikobegegnung eingestuft. Laut Präfektur der Alpes-Maritimes konnte die Ruhe nach den Festnahmen rasch wiederhergestellt werden.

Massives Sicherheitsaufgebot

Zur Absicherung des Spiels sind 400 Polizeikräfte im Einsatz - sowohl im Stadion als auch im Stadtgebiet und entlang der Anreiserouten von der französisch-italienischen Grenze. Das Sicherheitskonzept wurde in Abstimmung mit der UEFA und den Vereinen vorbereitet.

