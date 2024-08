Gegen diese Top-Klubs müssen Rapid & LASK im Quali-Finale ran

Jetzt wird es ernst für Rapid und den LASK! Beide Teams stehen vor der letzten großen Hürde auf dem Weg in die neue Gruppenphase der Europa League. Das sind ihre finalen Gegner.

Rapid Wien ist momentan kaum zu stoppen! Nach dem beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Wisla Krakau und dem1:0-Erfolg gegen Meister Sturm Graz peilen die Hütteldorfer den nächsten großen Coup an – den Einzug in die finale Qualifikationsrunde der Europa League.

Prag oder Servette: Die nächste Hürde

Doch bevor die Elf von Robert Klauß vom großen Europacup-Traum sprechen kann, wartet am 15. August (18 Uhr/live auf ORF1) in der 3. Qualifikationsrunde ein echter Brocken: Trabzonspor. Der türkische Traditionsklub ist nicht zu unterschätzen – vor allem nicht in der Hölle von Trabzon! Gelingt jedoch auch gegen diesen Hammer-Gegner ein Erfolgserlebnis geht es im großen Showdown vor der Ligaphase nach zum Sieger aus der Partie SC Braga und Servette FC.

Losglück für LASK

Als dritter der abgelaufenen Saison beginnt die Europacup-Reise des LASK direkt in der finalen Qualifikationsrunde der Europa-League. Dort treffen die Oberösterreicher am 22. August auf den Verlierer der Champions-League-Quali-Partie Sparta Prag und Forbal Club FCSB. Im Falle einer Niederlage ist den Oberösterreichern jedoch noch immer die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League sicher.

+++ Mehr Infos in Kürze +++