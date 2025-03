Abstiegskampf vs. Titelträume: Das Grazer Derby der Gegensätze

Am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) steht das mit Spannung erwartete Grazer-Derby an: Der Tabellen-11. GAK trifft dabei auf Tabellenführer Sturm Graz. Für beide Mannschaften geht es um alles – doch aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Alles, was Sie über das Grazer-Derby zwischen GAK und Meister Sturm Graz am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Das erste Grazer Derby seit dem 17. Mai 2007 in der ADMIRAL Bundesliga gewann der SK Puntigamer Sturm Graz gegen den Grazer AK 1902 in der Hinrunde mit 5:2. Der SK Sturm Graz gewann erstmals seit 1997/98 drei BL-Duelle in Folge gegen den GAK – nie mehr.



Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga seit 14 Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (12S 2U) – eine längere Serie hatte Sturm nur von 1996 bis 1998 (16 Spiele). Die letzte Niederlage gegen einen BL-Aufsteiger kassierte der SK Sturm im Oktober 2018 beim TSV Egger Glas Hartberg (0:2 A).



Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte beim 1:3 gegen den FC Red Bull Salzburg zum 16. Mal das erste Tor im Spiel – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Sturm kassierte aber die erste Niederlage nach 1:0-Führung in dieser BL-Saison, eine Niederlage nach 1:0-Führung gab es für Sturm davor zuletzt am 28. Mai 2023 gegen den SK Rapid (2:3 A).



Der SK Puntigamer Sturm Graz traf beim 1:3 gegen Red Bull Salzburg zum 15. Mal nach einer Standardsituation – nur der RZ Pellets WAC (16-mal) in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga häufiger. Der Grazer AK 1902 kassierte 19 Gegentore nach Standards – Höchstwert. Drei davon kassierte der GAK in der Hinrunde gegen den SK Sturm.



Der Grazer AK 1902 läuft in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga mit der im Schnitt ältesten Startelf auf: 28 Jahre und 30 Tage. Die Startelf des SK Puntigamer Sturm Graz ist im Schnitt 24 Jahre und 97 Tage alt, nur die des FC Red Bull Salzburg ist jünger (22 Jahre, 274 Tage).