Rapid brennt auf Millionen-Hit

Rapid kann morgen (ab 19 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) bei Famagusta das Euro-League-Play-off fixieren

"Ich bin heilfroh, dass wir den 3:0-Sieg eingefahren habe", jubelte Rapid-Coach Didi Kühbauer nach dem ersten vollen Liga-Erfolg zuletzt gegen den WAC. Morgen will man in der 3. Qualirunde zur Europa League auf Zypern in der Erfolgsspur bleiben. Schon das Hinspiel gegen Anorthosis Famagusta gewannen die Hütteldorfer 3:0. Schafft Rapid den Aufstieg, steht man im Play-off. Und: Zumindest die Gruppenphase der Conference League wäre fix. Damit würde Grün Weiß auch ordentlich Kohle machen.

Europa League bringt 3,6 Millionen Euro

Für die Conference League gibt es eine Startprämie von 2,96 Millionen Euro, für die Europa League sogar 3,6 Millionen. Die Hoffnungen ruhen voll auf Super-Torjäger Taxiarchis Fountas. Beim 3:0 gegen den WAC schnürte der Grieche einen Triplepack. Auch beim Hinspiel gegen Famagusta konnte er anschreiben. "Er ist für Rapid ein unglaublich wichtiger Spieler, wenn er funktioniert", sagt Kühbauer.

Dazu lichtet sich das Lazarett von Rapid. Koya Kitagawa ist zurück im Mannschaftstraining, Philipp Schobesberger sammelte zuletzt bei einem U18-Spiel Spielpra xis. Auch Dalibor Velimirovic arbeitet hart für sein Comeback bei den Profis. Zudem dürften sich die zuletzt kranken Robert Ljubicic, Filip Stojkovic und Dejan Petrovic bald wieder fit melden. Weil die zypriotische Liga erst beginnt, ist Famagusta seit der Rapid-Partie ohne Pf lichtspiel. In drei Duellen mit Anorthosis feierten die Wiener zwei Siege und kassierten eine Pleite.