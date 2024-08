Rapid dank Salzburg als dritter ÖFB-Club in der Youth League

Österreich ist in dieser Saison nicht nur erstmals mit zwei Clubs in der Champions League vertreten.

Durch Salzburgs Einzug in die neue Ligaphase der Königsklasse spielen erstmals auch drei ÖFB-Teams in der UEFA Youth League. Weil Salzburgs nun wie Sturm Graz im Ligaweg des U19-Europacups antreten darf, erhielt der Nachwuchs von Rapid den Platz der Bullen im Meisterweg. Die Hütteldorfer sind damit erstmals in der 2013 eingeführten Youth League vertreten.

Coach Klauß isr begeistert

"Das ist für uns ein super Wettbewerb", meinte Rapids Cheftrainer Robert Klauß. In Österreich hätten dank der Zweitteams in der 2. Liga (FC Liefering, Sturm II, Rapid II) viele für die Youth League infrage kommende Spieler bereits Erfahrung im Erwachsenenfußball. "Wenn wir das gut steuern, haben wir extrem viele gute Spieler, die in dieser Mannschaft spielen können", meinte Klauß.

Wer Rapids U19 im Europacup betreuen wird, ist allerdings noch offen.