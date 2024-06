Jetzt packt Boatengs Ex vor Gericht aus

Heute ist der zweite Verhandlungstag im Boateng-Prozess vor dem Landgericht in München. Dort trifft der 35-jährige Fußballprofi und LASK-Neuzugang auf seine Ex-Lebensgefährtin (33).

Bei dem für sechs Verhandlungstage angesetzten Prozess wird versucht Antworten auf die zentralen Fragen des jahrelangen Verfahrens herauszufinden: Hat der frühere Fußball-Star Jérôme Boateng seine damalige Lebensgefährtin attackiert und beleidigt? Oder hat die Frau sich das alles - wie Boateng angibt - ausgedacht im Streit um die Kinder?

Schon dreimal hat sich ein Gericht mit den Vorwürfen befasst. Im September hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung von Boateng unter anderem wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Deshalb wird das Verfahren neu aufgerollt.

Boatengs Ex packt über Vorwürfe aus

Um 10.13 Uhr betrat die Mutter von Boatengs Zwillingstöchter mit ihrer Anwältin Carolin Lütcke den Gerichtssaal. Sie berichtet im Zeugenstand über den Urlaub 2018 und die Vorwürfe. Man habe nach dem Abendessen Karten gespielt. Boateng soll geschummelt haben und wurde darauf angesprochen. Dann sei er ausgerastet. Zuerst soll er ein Windlicht nach ihr geworfen haben, dann eine gefüllte Kühltasche. Sie sagt: "Ich wusste aber aus der Vergangenheit, dass das nicht alles war." Boateng soll sie später am Strand bespuckt und wüst beschimpft haben. Er habe ihr ins Gesicht geschlagen und ihr in den Kopf gebissen.

Dann fragt die Richterin, ob sie ihm damals im Urlaub angekündigt habe, ihn anzeigen zu wollen. Boatengs Ex antwortet darauf: "Ja, ich habe ihm das am letzten Abend gesagt. Er meinte zu mir: Dann sorge ich dafür, dass die Kinder im Heim landen." Sie unterbricht ihre Aussage, sinkt in den Stuhl zurück, winkt ab und fängt an zu weinen. Die Richterin ordnet eine 15-minütige Pause an.

Nach etwa 30 Minuten geht der Prozess weiter: Es werden Fotos von den Verletzungen der Frau gezeigt. Ein blaues Auge, ein blutiges T-Shirt sind zu sehen. Boatengs-Ex sagt: "Das war sein Blut. Er hatte wohl eine Verletzung an der Lippe, sein Spucke war blutig."