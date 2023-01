Jetzt POSCHt's! ÖFB-Legionär erneut in Torlaune

Stefan Posch ist in der Serie A auf den Geschmack gekommen. Österreichs Fußball-Internationaler schrieb beim 2:0 (1:0) des FC Bologna gegen Spezia am Freitagabend den zweiten Treffer binnen zwei Wochen an.

Der nach einem Eckball aufgerückte Rechtsverteidiger traf in der 37. Minute aus kurzer Distanz, Riccardo Orsolini (77.) besorgte nach Seitenwechsel den Endstand. Bologna liegt in der Tabelle vorerst auf Platz neun, acht Punkte vor Spezia. Marko Arnautovic stand bei den Hausherren nicht im Kader, der Angreifer fehlt Bologna seit knapp drei Wochen verletzt. Der Wiener wurde in englischen Medien in den vergangenen Tagen mit einem Transfer zum abstiegsbedrohten Everton in Verbindung gebracht. Bolognas Trainer Thiago Motta wusste darauf angesprochen nichts davon. "Ich habe davon noch nichts gehört. Und er hat noch nie mit mir darüber geredet", sagte er am Tag vor der Partie gegen Spezia.