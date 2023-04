1.000 DFB-Länderspiel als Symbol für Frieden

Das 1.000. Länderspiel in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft soll zu einem Symbol für den Frieden werden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag nach einer langen Planungsphase bestätigte, wird die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick ihre nächste Testpartie auf dem Weg zur Heim-EM am 12. Juni gegen die vom Krieg gebeutelte Ukraine bestreiten. Austragungsort der symbolträchtigen Partie ist das Bremer Weserstadion.

Festgelegt wurden auch die beiden weiteren Partien der Deutschen für das Länderspiel-Fenster nach Saisonende in den nationalen Ligen. Am 16. Juni steht für den EM-Gastgeber von 2024 in Warschau ein Kräftemessen mit Polen auf dem Programm. Vier Tage später folgt in Gelsenkirchen ein Test gegen Kolumbien. Das weitere Jahresprogramm der Deutschen wurde noch nicht verkündet. Der Jahresabschluss des DFB-Teams soll laut APA-Informationen aber am 21. November in Wien gegen Österreich erfolgen.

Keine zwei Wochen später geht am 2. Dezember im Hamburg die Gruppenauslosung für das EM-Turnier im Sommer 2024 über die Bühne. Deutschland ist als Gastgeber fix qualifiziert, die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick hofft nach Auftaktsiegen gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) auf eine erfolgreiche Qualifikation.