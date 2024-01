Barbie-Boys-Alarm! DFB-Elf rockt Heim-EM in Pink

Gastgeber Deutschland setzt bei der Heim-EURO im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) zumindest, was die Auswärtstrikots angeht, auf auffällige Farb-Akzente.

164 Tage vor dem Anpfiff der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) hat das Online-Portal "Footyheadlines.com" das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft enthüllt. Und eins ist sicher: Die ausgewählte Farbe sorgt nicht nur auf dem Platz für reichlich Gesprächsstoff, sondern auch abseits.

Nagelsmann will in Pink zum Titel

Denn während das Heim-Trikot der Nagelsmann-Elf ganz klassisch in Weiß gehalten sein soll, zeigt sich das Auswärtstrikot in einer ganz neuen Farbkombination. Nämlich in Barbie-Pink! Laut Ausstatter Adidas handelt es sich aber um die Farben Semi Lucid Fuchsia und Team College Purple. Die obere Hälfte des Jerseys ist Pink gehalten und je weiter es nach unten geht, desto mehr schlägt die Farbe Lila hervor. Unklar sei nur noch, ob das DFB-Logo auf der Vorderseite farblich an das Trikot angepasst wird oder es in Weiß gehalten werden soll. Zusätzlich dazu sind die berühmten drei Streifen des Trikot-Ausrüsters auf den Ärmeln in einem Gold-Ton gehalten.

In den vergangenen Jahren lief die DFB-Auswahl unter anderem in roten, schwarzen, grünen oder grauen Jerseys auf. Ein pinkes Trikot wäre demnach eine Neuheit. Die mögliche Premiere könnte im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz am 23. Juni erfolgen, bei dem Deutschland als Auswärtsmannschaft antreten wird. Eine offizielle Bestätigung über den Einsatz des Barbie-Trikots steht jedoch noch aus.