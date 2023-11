Deutsche Fußball-Stars im Anflug nach Wien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt heute nach der 2:3-Heimniederlage gegen die Türkei zu ihrem letzten Länderspiel des Jahres nach Wien.

Um die Mittagszeit soll der DFB-Tross am Montag in der österreichischen Hauptstadt nach einem kurzen Flug aus Berlin eintreffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich um 16.30 Uhr bei einer Pressekonferenz zum Duell mit Österreich am Dienstag (20.45 Uhr/ORF1) äußern. Eine Stunde später folgt das Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion.

Havertz wieder aus linker Außenverteidiger?

Durch das 2:3 gegen die Türkei hat sich die Stimmungslage bei der DFB-Auswahl wieder verschlechtert. Unklar ist noch, ob Nagelsmann an seiner Taktikvariante mit Kai Havertz als offensiv ausgerichtetem linken Außenverteidiger festhält oder eine Kurskorrektur vornimmt.

Rätselraten auch um DFB-Tormann

Entscheiden muss Nagelsmann auch noch, ob erneut Kevin Trapp den wegen Rückenschmerzen fehlenden Stammtorwart Marc-André ter Stegen vertritt. Alternativen wären Oliver Baumann und Janis Blaswich, die beide noch kein Länderspiel bestritten haben. Nach dem Test gegen die für die EM qualifizierten und vom deutschen Trainer Ralf Rangnick betreuten Österreicher hat die Nationalmannschaft eine Spielpause bis Ende März. Bereits am 2. Dezember werden allerdings in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost.

Pleite im letzten Duell

Deutschland reist mit einer Mega-Bilanz nach Wien an: In 40 Spielen gab es 25 Siege, 6 Remis und 9 Niederlagen. Allerdings: Das letzte freundschaftliche Testspiel verlor der vierfache Weltmeister 2018 in Klagenfurt mit 1:2 (Tore: Özil; Hinteregger, Schöpf).