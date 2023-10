Marcel Sabitzer: Sein Elfer ebnete Weg zur EM!

Marcel Sabitzers wichtigestes Tor im Österreich-Dress löste Ticket zur EURO in Deutschland!

In Abwesenheit von David Alaba und Marko Arnautovic übernahm unser dritter Top-Star die Verantwortung und avancierte zum großen Helden gegen Aserbaidschan: Marcel Sabitzer. Der 29-jährige Dortmund-Legionär bewies bei seinem zweiten Elfmeter in Folge Nerven aus Stahl und bescherte dem ÖFB-Nationalteam damit die dritte EM-Teilnahme in Folge. Sabitzer, der aufgrund eine Oberschenkel-Verletztung zuletzt kaum Spielpraxis sammelt konnte, ist ein Fixstarter im System von Teamchef Ralf Rangnick.

16 Sabitzer-Tore in der EM-Quali!

Das belegen auch die Zahlen. Sabitzer hält aktuell bei 16 Toren für Österreich und ist neben Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch der treffsicherte Spieler in der EM-Qualifikation. Der Lohn: Im kommenden Jahr messen sich Sabitzer & Co. bei der Endrunde in Deutschland mit dem 24 besten Nationen um den EM-Titel. Die Gruppengegner erfährt Österreich bei der Auslosung um 2. Dezember. Schon bei der letzten Endrunde, die wegen der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen wurde, erreichte Österreich das Achtelfinale, scheiterte dort erst in Verlängerung mit 1:2 am späteren Champion Italien.