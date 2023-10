Rangnick setzt auf Baumgartner-Power

Der Countdown zum Spiel des Jahres läuft. Noch einmal schlafen und dann geht es in der EM-Qualifikation gegen Belgien am Freitag (20.45 Uhr, live auf Servus TV) um das EURO-Ticket für Deutschland. Nur zwei Punkte fehlen dem ÖFB-Team, aber wer soll am Freitag die Tore schießen?

Die Verletztenliste wurde täglich länger, Teamchef Ralf Rangnick muss u.a. auf Kapitän David Alaba, Rekordmann Marko Arnautovic und jetzt auch noch Michael Gregoritsch verzichten. Der Freiburg-Stürmer fehlte beim Abschlusstraining im Happel-Stadion. Die Hoffnungen auf einen Einsatz ruhten bis zur letzten Minute auf "Goal-Gregerl", der mit vier Toren Österreichs bester Torschütze in der laufenden Qualifikation ist. Nicht zuletzt wegen Arnautovics Ausfall wird der 29-Jährige im Angriff dringend benötigt. Rangnicks Ziel ist der Gruppensieg "Michael Gregoritsch steht nicht zur Verfügung morgen", sagt Teamchef Ralf Rangnick bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Belgien-Hit. Auch ein Einsatz drei Tage später gegen Aserbaidschan in Baku (Mo, 16. Oktober, 18 Uhr, ORF1) ist fraglich. "Dass so viele Spieler ausfallen ist ungewöhnlich" so der Deutsche weiter, dennoch ändert sich nichts an seiner Marschroute. "Es ist nicht egal, ob wir Erster oder Zweiter werden, deshalb werden wir alles versuchen, um auch als Gruppensieger die Qualifikation zu beenden." Man müsse als Team gegen Belgien eine Top-Leistung zeigen. Christoph Baumgartner von Beginn an Nun soll Christoph Baumgartner die Kohlen aus dem Feuer holen. Der Leipzig-Offensivmann, der das Nationalteam im Heimspiel gegen Schweden mit einem Doppelpack zum Sieg geführt hatte, war erst am Dienstag zum Team gestoßen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme: Der 24-Jährige hatte am Montag noch einen Rehatag eingelegt, um für den Showdown rechtzeitig fit zu werden. "Baumi" ist zuversichtlich, auch wegen der ausverkauften Kulisse. "Es wird eine Mega-Atmosphäre. Das kann uns ein Stück weit tragen. Auch wenn uns wichtige Spieler fehlen bin zuversichtlich, dass wir eine Chance haben." In der Neuner-Position sehe er sich selbst zwar nicht, aber wenn das gefordert wird, "werde ich alles dafür tun", um dem Team zu helfen. Details über die Aufstellung wollte Rangnick freilich nicht bekannt gegen. "Das werde ich bestimmt nicht jetzt verraten", lässt sich der Taktik-Fuchs nicht in die Karten schauen. Da auch Belgien mit einigen Ausfällen zu kämpfen hat könne er "sich nicht vorstellen, dass Tedesco (Domenico, Belgien Trainer, d. Red.) verraten wird, wie sie spielen werden."