So sehen Sie Aserbaidschan gegen Österreich im Free-TV

Es ist angerichtet: Pünktlich zum Abendessen (bzw. als Appetizer) gibt's hoffentlich einen TV-Leckerbissen: Aserbaidschan gegen Österreich. Mit Toren für Rot-Weiß-Rot und der endgültigen EM-Qualifikation. Dank ORF1 sind Sie live dabei.

Vom Knacken der angepeilten Millionen-Schallmauer war ServusTV am Samstag beim Primetime-Hit Österreich – Belgien weit entfernt. „Nur“ 642.000 waren beim 2:3 und der damit hinausgezögerten EM-Quali-Entscheidung via Red-Bull-Sender live dabei.

Es wird spannend, wie viele Zuschauer heute gegen den vergleichsweise unattraktiven Gegner Aserbaidschan trotz der ungewohnten Anpfiffzeit (18 Uhr) auf ORF1 live Daumen drücken. Kommentiert wird die vorentscheidende Partie aus dem 31.200 Zuschauer fassenden Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku von Boris Kastner-Jirka. Moderator Rainer Pariasek wird von Kult-Experte Schneckerl Prohaska und dem ehemaligen Teamspieler Roman Mählich als Analyse-Experte unterstützt. Angesichts unserer Favoritenstellung und dem EM-Ticket vor Augen ist Partymodus angesagt!

Abschließende Estland-Partie wieder auf ServusTV

Die anschließende "Hauptspeise" bekommen wir zur Primetime von DAZN serviert: Belgien gegen Schweden, das zweite Spiel unserer Gruppe, bei wir hoffentlich Schweden Daumen drücken dürfen (weil wir als fix qualifiziertes Team noch vom Gruppensieg träumen).

Unser letztes EM-Quali-Spiel gegen Estland in Tallinn (16. November, 18 Uhr) liefert uns übrigens wieder ServusTV in Wohnzimmer - quasi zum Aufwärmen für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland, wo sich der Red-Bull-Sender die Übertragungen aller Partien unseres hoffentlich qualifizierten Nationalteams gesichert hat.