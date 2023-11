"Underdog" Moldau will heute zubeißen

Moldau schickt sich an das Unmögliche wahr zu machen und mit einem Sieg in Tschechien erstmals das EM-Ticket zu lösen.

In der FIFA-Weltrangliste liegt Moldau auf Platz 157, hinter Fußball-Exoten wie Singapur oder Jemen. Weltweite Schlagzeilen liefert die ehemalige Sowjet-Republik eher selten. Und wenn, dann abseits des Sports, wie zuletzt durch die Beiß-Attacke von First Dog "Codrut" an unseren Bundespräsidenten Alexander van der Bellen am vergangenen Freitag.

Teuerster Spieler kostet 5 Mio. Euro

Doch heute können die Kicker die Fußball-Welt auf den Kopf stellen. Grund: Mit einem Sieg im letzten Qualifikationsspiel gegen Tschechien (ab 20.45 Uhr) in Olmütz wäre die erstmalige Teilnahmen an einen Großereignis fix. Die "Underdogs" aus Moldau wollen ihre Chance packen und sich das EM-Ticket schnappen. Noch nie konnte eine Nation mit einem derart schlechten FIFA-Platz zu einer Endrunde fahren.

Der teuerste Spieler im Kader von Teamchef Serghei Clescenco ist Linksverteidiger Oleg Reabciuk von Spartak Moskau (Marktwert: 5 Millionen Euro). Insgesamt ist der Moldau-Kader 16,5 Mio. wert. Zum Vergleich: Allein David Alaba bringt es in dieser Statistik auf 40 Mio. Euro.