Herzogs Südkoreaner geben bei Asien-Cup wichtige Punkte ab

Mitfavorit Südkorea hat auf dem Weg zum angestrebten ersten Asien-Cup-Titel seit 1960 die ersten Punkte abgegeben.

Die Südkoreaner, bei denen Andreas Herzog als Assistent von Teamchef Jürgen Klinsmann fungiert, mussten sich beim Fußball-Kontinentalturnier in Katar nach ihrem Auftaktsieg gegen Bahrain (3:1) am Samstag gegen Jordanien mit einem 2:2 (1:2) begnügen. Das Unentschieden retteten die "Taegeuk Warriors" in Doha erst in der Nachspielzeit.

Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegt Südkorea vor dem Gruppenfinale am Donnerstag gegen Malaysia weiterhin klar auf Achtelfinal-Kurs. Der Favorit ging durch einen Elfmeter von Topstar Son Heung-min früh in Führung (9.). Ein Eigentor von Park Yong-woo (37.) und ein Treffer von Yazan Al-Naimat (45.+6) sorgten aber noch vor der Pause für die Wende. Die Jordanier verteidigten leidenschaftlich, im Finish lenkte Yazan Al-Arab allerdings einen Schuss von Hwang In-beom ins eigene Tor (91.). Klinsmann ballte die Fäuste.

Jordanien führt die Gruppe E punktegleich mit Südkorea an. Die beiden Gruppenbesten sowie die vier besten Dritten der sechs Pools erreichen das Achtelfinale.