Kritik nach Argentiniens Auftakt-Sieg bei Copa America in Atlanta

Im Eröffnungsspiel der Copa America in den USA hat Argentinien den Grundstein zur Titelverteidigung gelegt.

Der amtierende Südamerika- und Fußball-Weltmeister setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta mit 2:0 gegen Kanada durch. Julian Alvarez von Manchester City traf in der 49. Minute nach Vorlage von Alexis Mac Allister. Inter-Stürmer Lautaro Martinez erhöhte in der 88. Minute nach einem Pass von Lionel Messi zum Endstand. Superstar Messi brach bei der Partie im US-Staat Georgia vor mehr als 70.000 Fans bereits beim Betreten des Platzes einen weiteren Rekord. Mit 35 Spielen hat er nun die meisten Partien bei der Copa America bestritten. Bisher lag er mit dem Chilenen Sergio Livingstone gleichauf.

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni, der nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Elf war, kritisierte nach der Partie den Rasen im Stadion. "Das Stadion ist wunderschön und mit Kunstrasen muss es spektakulär sein. Aber dieser Rasen ist nicht geeignet", erklärte Scaloni. "Gott sei Dank haben wir gewonnen. Sonst wäre es eine billige Ausrede gewesen. Wir wissen seit sieben Monaten, dass wir hier spielen werden, aber sie haben den Rasen vor zwei Tagen gewechselt."

Das Stadion, in dem auch die Spiele von Atlanta United in der Major League Soccer und den Atlanta Falcons in der NFL ausgetragen werden, verfügt normalerweise über einen Kunstrasen. Vor dem Turnierauftakt wurde ein provisorischer Rasen verlegt. Argentinien trifft in der Gruppenphase am kommenden Dienstag auf Chile, Kanada spielt am gleichen Tag gegen Peru. Mit 15 Titeln ist die Albiceleste Copa-Rekordmeister, Kanada nimmt erstmals als Gast an der Südamerika-Meisterschaft teil.