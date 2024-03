× Länderspiel-Bilanz Österreichs gegen die Türkei

Die Gesamtbilanz des ÖFB-Teams gegen die Türkei ist noch leicht positiv. Von bisher 16 Länderspielen gingen acht an Österreich - bei sieben Niederlagen und einem Remis.

Das bisher letzte Duell war ebenfalls das zweite Testspiel eines EM-Jahres, in das die ÖFB-Auswahl hoffnungsvoll und wie am Samstag in der Slowakei (2:0) mit einem Sieg gestartet war. 2016 unter Teamchef Marcel Koller folgte nach einem 2:1 zum Jahresauftakt gegen Albanien am 29. März in Wien ein 1:2 gegen die Türken.

© Gepa ×

Aus dem aktuellen Kader von Ralf Rangnick stand damals kein Spieler auf dem Platz. David Alaba und Marko Arnautovic sind am Dienstag zwar im Stadion, fehlen bei der Neuauflage aber verletzt. Ihr Ersatzkapitän Marcel Sabitzer war vor acht Jahren wegen Zahnproblemen nicht mit von der Partie. Zlatko Junuzovic brachte Österreich in Führung. Çalhanoğlu sorgte per Freistoß für den Ausgleich, Arda Turan nach einem Fehler des damaligen ÖFB-Ersatzgoalies Ramazan Özcan für die Entscheidung.

Die Bilanz gegen die Türkei im Detail

16 Spiele: 8 Siege, 1 Remis, 7 Niederlagen

Torverhältnis: 18:22