1:1 – Deutsche stolpern auch in Ungarn

DFB-Elf hat das Siegen verlernt – zum 4. Mal in Folge nur Unentschieden.

Wieder nix! Deutschland muss sich auch in Ungarn mit einem Remis zufrieden geben.

Budapest. Die bisherige Nations-League-Saison lief für Deutschland mit jeweils 1:1 gegen Italien und England nicht nach Wunsch. Im Auswärtsspiel gegen Ungarn sollte endlich der erste Sieg her – doch vorerst gab es eine kalte Dusche.

Die 6. Minute und erste Chance der Ungarn: Fiola flankte auf Sallai, der per Kopf noch an Neuer scheiterte. Doch der Abpraller landete genau vor den Füßen von Nagy, der sich die Chance nicht nehmen ließ und abzog – 1:0 Ungarn! Aber die Freude des Außenseiters währte nur wenige Minuten.

Hofmann gelingt der rasche DFB-Ausgleich

Schlotterbeck leitete den deutschen Gegenstoß mit einem langen Diagonalball auf Hofmann ein. Der Gladbach-Akteur ließ Szalai alt aussehen, spitzelte den Ball am herauseilenden Keeper Gulacsi vorbei und vollendete ins leere Tor (9.) – 1:1.

Noch vor der Pause vergaben beide Teams Top-Chancen auf die Führung. Nach Querpass von Werner feuerte Havertz aus zehn Metern drüber (28.), auf der anderen Seite rettete Neuer per Fußabwehr gegen Fiola (44.).

Nach Seitenwechsel erhöhte Deutschland den Druck, wollte diesmal unbedingt den Sieg. 72. Minute: Anstatt selbst abzuschließen, legte Hofmann noch einmal quer – und Orban konnte klären. Da war mehr drin! Genauso wie im Spiel insgesamt, doch am Ende kann Deutschland wieder nicht gewinnen ...

Nullnummer zwischen England und Italien

Das 0:0 bei der Neuauflage des EM-Finalspiels 2021 zwischen England und Italien zeigte am Samstag zwei suchende Fußball-Großmächte. England setzte in Tagen der WM-Vorbereitung den holprigen Start in der Nations League fort, nach drei Partien hält das Team von Gareth Southgate bei zwei Punkten. Der Europameister indes trieb seinen Umbruch voran. Es wurde ein Remis im Zeichen der Ineffizienz.

England verbüßte seine Zuschauersperre als Strafe für Ausschreitungen rund um das EM-Finale vor einem Jahr im Wembley-Stadion. Und wendete wie zuletzt Ungarn bei dessen Heimspiel die UEFA-Regularien zum Stadionbesuch von Kindern an. 1.400 waren in Wolverhampton für eine angesagte Revanche für die bittere Finalschmach im Elfmeterschießen dabei.

Den pausierenden Harry Kane sahen die Kids erst später in Aktion. An Stelle des Goalgetters agierte Roma-Stürmer Tammy Abraham im Sturm-Zentrum und machte nach einem katastrophalen Donnarumma-Fehlpass den Auftakt im Vernebeln von Topchancen.

Bei der nach der verpassten WM neu zusammengewürfelten Squadra - nur drei EM-Finalisten in der Startelf - waren Abstimmungsprobleme vorprogrammiert. Doch es waren die "Three Lions", die knapp fünf Monate vor ihrem WM-Auftritt in Katar neben spielerischem Stückwerk noch mehr durch Löcher in der Abwehr auffielen. Italienische Ineffizienz und ein starker Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale prägten die Partie. England ist schon drei Pflichtspiele sieglos, Italien führt die Gruppe zur Halbzeit dieser Nations-League-Auflage einen Zähler vor Ungarn an.