2:0 - ÖFB-Team schießt Deutschland eiskalt ab

"I werd narrisch"! Im 41. Prestigeduell knallt unser Nationalteam Deutschland eiskalt ab und schließt das Länderspiel-Jahr mit einem unglaublichen 2:0-Sieg ab.

Bereits vor dem Anpfiff sorgte DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Überraschung. Denn Trotz anhaltender Kritik setzte der 36-Jährige auf der Linksverteidiger-Position erneut auf Kai Havertz. Doch damit nicht genug, denn zusätzlich verbannte er auch Joshua Kimmich auf die Ersatzbank. Leon Goretzka übernahm stattdessen die Position im defensiven Mittelfeld neben Kapitän Ilkay Gündogan.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hingegen vertraute dem Motto "Never change a winning team" und schickte im Wesentlichen dieselbe Elf wie im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Estland auf den Platz. Die einzige Änderung bestand darin, dass Phillipp Mwene anstelle von Maximilian Wöber in der Startelf stand.

Österreich hat Kracher unter Kontrolle

Pünktlich um 20.45 Uhr rollt dann im restlos ausverkauften Ernst-Happel-Stadion endlich der Ball. Schon nach zwei Minuten will es Christoph Baumgartner, der Lieblings-ÖFB-Spieler von DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, wissen. Sein Torschuss wird aber von DFB-Verteidiger aber Antonio Rüdiger abgefälscht.

Schnell wird klar: Das ist ein Duell auf Augenhöhe und vor allem das Angriffspressing der Rangnick-Truppe funktioniert ausgesprochen gut. Wie gut demonstrierte in der 16. Minute ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch. Der Freiburg-Legionär bekommt den Ball ideal in die Spitze, stürmt alleine auf Kevin Trapp zu, versucht den Ball zu lupfen, aber der Deutschland-Keeper kann parieren. Das muss der Führungstreffer sein! .

Sabitzer schockt müdes DFB-Team

Doch nur wenige Minuten später ist Gregoritsch auf Wiedergutmachung aus. Er leitet einen weiten Pass auf Baumgartner ab, der Marcel Sabitzer sieht. Der Dortmund-Akteuer tänzelt sich durch den Strafraum und macht kurzen Prozess - ÖSTERREICH führt 1:0 (29.) und das komplett rot-weiß-rote Happel-Oval ist nicht mehr zu halten!

So hat sich der vierfache Weltmeister den Ausflug nach Wien bestimmt nicht vorgestellt. Deutschland kommt überhaupt nicht in die Gänge und vor allem Ex-Bayern-Coach Nagelsmann wirkt in seinem vierten Länderspiel alles andere als gelassen. Da kommt der Pausenpfiff genau richtig. Zumindest für die Deutschen!

Sané muss "Baba" sagen

Anstatt den Frust in der Kabine abzuschütteln, präsentierten sich die Gäste nach Wiederanpfiff nicht sonderlich motivierter. Vor allem Leroy Sané kochte vor Wut. Zuerst foult der ÖFB-Defensiv-Mann Mwene und schlägt im anschließend noch ins Gesicht. Sofort ertönt ein lautstarkes Pfeiffonzert und alle Fans brüllen "Raus". Sogar Teamkapitän David Alaba und Joker Marko Arnautovic müssen einschreiten und versuchen zu schlichten. Der Bayern-Star sieht nach der Aktion zurecht Rot und Deutschland steht nur mehr zu zehnt auf dem Platz.

Von da an läuft beim DFB-Team absolut nichts mehr und Österreich übernimmt voll und ganz die Kontrolle. Es schreit regelrecht nach dem 2:0 für die Rangnick-Truppe. Immer wieder versucht es vor allem Stürmer Gregoritsch. Doch leider immer vergebens. In der 73. Minute ist es dann soweit. Wien bebt und der Grund: Das 2:0!!!!!! Alaba passt scharf in die Spitze, Gregoritsch leitet weiter auf Baumgarter, der Trapp überhebt und den Sack zum Heimsieg zumacht. Was für ein krönender Jahresabschluss!

Zahlen & Fakten zum Spiel:

Österreich - Deutschland 2:0 (1:0)

Ernst-Happel-Stadion, 46.000 Zuschauer (ausverkauft)

Schiedsrichter: