"Baby Haaland" auf dem Weg

Bevor Super-Stürmer Erling Haaland am Sonntag (20.45, live ORF1) beim ÖFB in Linz zu Gast ist, brach der Norweger einen Rekord und lüftete dabei ein süßes Familiengeheimnis.

Was für ein Abend für Tormaschine Erling Haaland! Am Donnerstag stand der Superstar mit seinen Norwegern im Rahmen der Nations League auf dem Platz. Dabei war der 24-Jährige mit zwei Treffern am 3:0-Triumph seiner "Wikinger" beteiligt - und schrieb Geschichte! In seinem 36. Länderspiel jubelte der Manchester-City-Torjäger über sein 34. Länderspieltor, machte sich damit zum Rekordtorschützen Norwegens. Nicht die einzige Sache über die sich Haaland derzeit freuen darf. Denn bei seinem Tor-Jubel lüftete er ein süßes Geheimnis.

Haaland heizt Gerüchteküche an

Mit dem Daumen im Mund und dem Ball unter dem Trikot feierte der 1,94-Meter-Hüne seinen Rekord-Treffer, heizte damit die Gerüchteküche an. Gibt es bald ein Haaland-Baby? Ein Instagram-Post des Ex-Salzburg-Kickers bestätigten die Vermutungen: Der Super-Stürmer und Freundin Isabel Haugseng Johansen erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Dem Schnappschuss von seiner Tor-Zelebrierung fügte er ein Baby-Emoji hinzu, so wie einen Pfeil unter dem "Soon" (Anm. d. Red.: Bald) zu lesen ist. Die werdenden Eltern lernten sich in der Akademie des norwegischen Klub Bryne FK kennen, denn auch Johansen ist Fußballerin. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn auch "Haaland Junior" die Liebe zum Fußball in die Wiege gelegt bekommt.