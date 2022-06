Deutsche starten mit Hit gegen Italien

Deutschland ist heute zum Nations-League-Auftakt in Italien gefordert.

„Wenn ich mir angucke, dass wir gegen Italien, England und Ungarn spielen, sind das absolute Prestigeduelle. Mir fällt es nicht schwer, sich für die Spiele zu motivieren“, stellt Deutschland-Star Leon Goretzka klar. Auf die DFB-Auswahl wartet in der Nations League eine Hammer-Gruppe: Am Samstag (20.45 im Sport24-Liveticker) geht es mit dem Spiel in Italien los, am Dienstag (20.45 Uhr) kommt England nach München. „Wir messen uns mit den Teams, die zuletzt das Finale der Europameisterschaft erreicht haben. Das erste Spiel haben wir gegen Italien und es gehört einfach dazu, sich mit den Besten zu messen“, sagt Bundestrainer Hansi Flick. Er sieht die anstehenden Spiele als Vorbereitung auf die WM in Katar. „Wir können in diesen Spielen zeigen, wie weit wir sind. Danach haben wir zwischen September und November noch sechs Wochen, in denen wir die richtigen Schlüsse für die WM ziehen können“, erklärt Flick.

Deutschland 36 Jahre ohne Sieg in Italien

Deutschland wartet bereits seit 36 Jahren auf einen Auswärtssieg gegen die Azzurri. Am Samstag soll der „Fluch“ beendet werden. Mit einem Erfolg gegen den Europameister möchten sich die Deutschen, bei denen Marco Reus wegen eines Infekts wohl ausfällt, wieder näher in Richtung Kreis der WM-Favoriten spielen. „Aufgrund der vergangenen Jahre kann man nicht sagen, dass wir in der Weltspitze sind. Aber wir wollen dahin zurück“, sagt Goretzka. „Italien ist eine aklärt Verteidiger Thilo Kehrer und ergänzt: „Wir wollen wichtige Schritte machen für die Vorbereitung auf die WM.“

Italien ist nach 0:3 und verpasster WM gefordert

Italien kassierte unterdessen am Mittwoch in der „Finalissima“ gegen Argentinien eine 0:3-Pleite. Die Elf von Teamchef Roberto Mancini steht nach der verpassten WM-Qualifikation unter Druck – ein Sieg gegen Deutschland würde helfen.