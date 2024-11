Die Reaktionen zum 2:0-Sieg in Kasachstan

Ralf Rangnick zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der konzentrierten Abwehrleistung und der Nullnummer, bemängelte jedoch die Chancenverwertung im Angriff.

Ralf Rangnick (Österreich-Teamchef): "Die erste Hälfte war gut, da hätte es höher stehen können. Die zweite Hälfte war gegen den Ball immer noch konzentriert, aber mit dem Ball waren wir da in einigen Situationen ziemlich schlampig. Wenn du so lange einen Mann mehr bist und bei unserer Spielweise müssen da eigentlich mehr Tore rauskommen. Aber wichtig war, dass wir zu Null gespielt, keinen Verletzten haben und kräftemäßig nicht 'all in' gehen mussten. Am Sonntag haben wir ein Endspiel um Platz eins in der Gruppe."

"Eine sehr, sehr reife Leistung"

Michael Gregoritsch (ÖFB-Stürmer/Torschütze zum 2:0): "Wir haben es sehr gut gemacht, wir haben genau gewusst, was wir zu tun haben. Mit dem 2:0 war das Spiel relativ klar. Wir hätten gerne noch das dritte oder vierte Tor gemacht, das müssen wir uns ankreiden. Aber es ist auch schwer, nach so einer Reise und bei der Temperatur auswärts gegen so eine Mannschaft, die tief steht. Die verteidigen natürlich mit Mann und Maus. Wir hatten noch die eine oder andere Chance, aber an sich war das eine sehr, sehr reife Leistung."

"Waren von Anfang an spritzig"

Patrick Wimmer (ÖFB-Offensivspieler): "Wir waren gut vorbereitet, das hat man in der ersten Hälfte gesehen. Wir waren von Anfang an spritzig, haben genau gewusst, was wir machen müssen. Ich muss mehr Tore machen, generell als Mannschaft müssen wir mehr Tore machen, und bei der Kontersicherung müssen wir besser stehen. Sie haben in Unterzahl viele Konter fahren können."

"War ein ordentlicher Auftritt"

Konrad Laimer (ÖFB-Kapitän): "Baumi macht ein Supertor und holt dann die Rote Karte raus, was für den Spielverlauf ideal für uns war. Wir hatten noch einige Chancen gehabt, dass das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen. Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Auftritt. Es waren ein paar Sachen dabei, wo wir es mit dem Ball noch besser spielen hätten können. Im Grundsatz mit allen Sachen gemeinsam gewinnst du hier sehr souverän 2:0, das ist sehr wichtig. Jetzt gilt es den Regenerationsmotor einzuschalten, dass wir am Sonntag bei voller Kraft sind."

"Ich bin trotzdem zufrieden"

Stanislaw Tschertschessow (Kasachstan-Teamchef): "Mir hat die erste Hälfte nicht gefallen, wir haben mit zu viel Respekt gespielt. Wir haben sie zum ersten Tor eingeladen. Wir hatten besprochen, dass wir keine Fehler machen dürfen, weil die österreichische Mannschaft schnell in den Angriff umschaltet. Und das haben sie dann gemacht. Dann die Rote Karte, dazu aus dem Freistoß sofort das Tor. Danach haben wir gewechselt. Diese Nations-League-Matches sind wichtig für den Umbau der Mannschaft für die WM-Qualifikation. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was wir bisher getan haben."