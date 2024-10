ÖFB-Team in vier Duellen mit Kasachstan bisher ohne Gegentor

Österreichs Fußball-Nationalteam hat in bisher vier Duellen mit Kasachstan noch kein Tor kassiert.

In den beiden Auswärtspartien in Astana kam das ÖFB-Team 2011 und 2012 aber jeweils nicht über ein 0:0 hinaus. Im Heimspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Linz sind die Österreicher klarer Favorit. Ein Sieg wäre nicht nur für die Aufstiegschancen in der Nations League wichtig, sondern kann auch für die Setzung in der WM-Qualifikation von Bedeutung sein.

Die Kasachen haben fünf ihrer vergangenen sechs Länderspiele verloren. Im Vorjahr gelangen in der EM-Quali aber sechs Siege in zehn Partien. "Kasachstan ist nicht umsonst in der zweithöchsten Gruppe der Nations League", betonte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Reinen Abwehrbeton erwartet der Wiener vom Team seines ehemaligen Bundesliga-Rivalen Stanislaw Tschertschessow nicht. "Das ist keine Mannschaft, die nur hinten drinnen steht, sondern die auch ganz gut Fußball spielen kann."

Auswärts gelang aber zweimal nur 0:0

Die ÖFB-Bilanz gegen die Kasachen liest sich mit bisher zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsremis gut. Sechs Punkte aus den beiden Partien gegen den Underdog scheinen nach den verpatzten Nations-League-Auftaktspielen in Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) aber Pflicht, wollen die Österreicher noch als Gruppensieger in die Liga A zurückkehren. Der Zweite der Gruppe 3 von Liga B spielt im März eine Relegation um den Aufstieg, der Dritte eine um den Klassenerhalt.

Lange Reise im November als Herausforderung

Das Auswärtsspiel am 14. November in Kasachstan ist nicht zuletzt ob des langen Fluges und drei Stunden Zeitunterschied eine Herausforderung. Gespielt wird in Almaty im Osten des Landes, drei Tage später geht es für die Österreicher im Gruppenfinale in Wien gegen Slowenien. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist alles andere als begeistert. "Die sechsstündige Flugreise ist natürlich mühsam", sagte Schöttel. Der Rückflug ist für unmittelbar nach Spielende geplant.

Siege in Nations League für WM-Quali-Auslosung relevant

Relevanz haben alle diese Spiele nicht nur für die Nations-League-Tabelle, sondern auch für die WM-Quali-Auslosung. Diese wird vermutlich am 13. Dezember über die Bühne gehen. Laut bisherigen FIFA-Angaben sollen die acht Viertelfinalisten der Nations League aus Liga A einen Platz im ersten Lostopf erhalten. Dazu bilden auch die vier besten europäischen Teams in der Weltrangliste, die nicht diesem Kreis angehören, einen der insgesamt zwölf Gruppenköpfe.

Österreich ist als Weltranglisten-22. aktuell das zwölftbeste Team Europas, könnte sich im Ranking also verbessern müssen, um aus Topf eins gezogen zu werden. Die zwölf Gruppensieger der im nächsten Jahr ausgetragenen WM-Quali lösen direkt ihr Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten Nations-League-Teams, die es in der WM-Quali nicht in die Top zwei geschafft haben, bestreiten im März 2026 Play-offs um die letzten vier europäischen Turnier-Startplätze.

Länderspiel-Bilanz Österreichs gegen Kasachstan

7. September 2010, Salzburg (EM-Quali): Österreich - Kasachstan 2:0

11. Oktober 2011, Astana (EM-Quali): Kasachstan - Österreich 0:0

12. Oktober 2012, Astana (WM-Quali): Kasachstan - Österreich 0:0

16. Oktober 2012, Wien (WM-Quali): Österreich - Kasachstan 4:0

4 Spiele - 2 Siege, 2 Unentschieden (Torverhältnis 6:0)