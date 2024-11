San Marino überrascht und zieht in die C Liga der Nations League ein!

San Marino sorgt für einen historischen Moment! Der 3:1-Sieg in Liechtenstein bringt dem Land nicht nur den ersten Auswärtserfolg in seiner Geschichte, sondern auch den Aufstieg in die C Liga der UEFA Nations League.

San Marino hat in der UEFA Nations League für eine Sensation gesorgt: Beim 3:1-Sieg in Liechtenstein feierte das Team seinen ersten Auswärtserfolg in der Geschichte und stieg durch den zweiten Pflichtspielsieg überhaupt in die C Liga auf. Nach mehr als 20 Jahren ohne Auswärtssieg war das Team von Trainer Roberto Cevoli an diesem Abend einfach nicht zu stoppen.

Das Spiel: Nach Rückstand zum Sieg

Die Mannschaft lag zunächst mit 0:1 zurück, drehte das Spiel aber nach der Pause. Tore von Lorenzo Lazzari (46.), Nicola Nanni (66./Elfmeter) und Alessandro Golinucci (76.) sorgten für den historischen 3:1-Erfolg. Verbandspräsident Marco Tura zeigte sich sichtlich gerührt und sagte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa: „Abgesehen von der ernsthaften Gefahr eines Herzinfarkts, haben diese Jungs heute Abend Geschichte geschrieben.“

Erste Gruppenpartie und historischer Sieg

Dieser Sieg ist nicht nur der erste Auswärtserfolg in der Geschichte von San Marino, sondern auch der zweite Pflichtspielsieg überhaupt. Schon im September 2023 hatte San Marino überraschend Liechtenstein 1:0 besiegt. Der Sieg am Montagabend bedeutete gleichzeitig den Aufstieg in die C Liga der UEFA Nations League, wo das Team in der D-Gruppe neben Liechtenstein auch Gibraltar hinter sich ließ.

Der lange Weg nach oben

San Marino, das auf dem 210. und damit letzten Platz der FIFA-Weltrangliste steht, hatte zuvor nur einen einzigen Sieg errungen: ein 1:0 gegen Liechtenstein im Jahr 2004. Mit dem zweiten Sieg und dem historischen Aufstieg in die C Liga hat San Marino einen wichtigen Schritt in der internationalen Fußballgeschichte gemacht.