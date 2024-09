SO sieht der ÖFB-Kader gegen Kasachstan und Norwegen aus

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab seinen Kader für die kommenden zwei Nations-League-Partien bekannt.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat Montag Nachmittag bekannt gegeben, auf welche Kicker er im kommenden Heimdoppel der Nations League setzt. Am 10. Oktober (20.45, ORF1) laden Marcel Sabitzer und Co. zum Duell mit Kasachstan in die Raiffeisen Arena nach Linz ein. Drei Tage später (20.45, ORF1) ist man Gastgeber für Tormaschine Erling Haaland und dessen Norweger.

Der ÖFB-Kader für die Nations League

Das ist der ÖFB-Kader für die nächsten beiden Nations-League-Partien:

???????????? Unser Aufgebot für das anstehende Heim-Doppel in der UEFA Nations League! #GemeinsamÖSTERREICH



Restkarten ➡️ https://t.co/Y9gFi0oDWh pic.twitter.com/82hz2WiWkH — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 30, 2024

Abwehr-Star Kevin Danso steht nach seinem Eingriff am Herzen nicht zur Verfügung. Auf die Langzeitverletzten David Alaba, Sasa Kalajdzic und Xaver Schlager (jeweils Kreuzbandriss) muss Rangnick weiterhin verzichten.

Die Beschwerden von Verteidiger Marco Friedl über vergangene Nichtberücksichtigungen machten sich indes bezahlt. Der Werder-Bremen-Profi hat es zurück ins Nationalteam geschafft.