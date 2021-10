Frankreich stößt Portugal vom Thron und ist neuer Titelträger der Nations League.

Mbappe & Co. setzten sich im Thriller-Finale 2:1 gegen Spanien durch. Der amtierende Weltmeister bestimmte zu Beginn das Geschehen. Benzema tauchte gefährlich vor Simon auf, sein Querpass wurde aber von Laporte geklärt (6.). Auf der Gegenseite stellte ein Abschluss von Sarabia kein Problem für Lloris dar (12.). Sonst passierte wenig bis gar nichts. Kurz vor der Pause musste Frankreich-Star Varane verletzt raus (43.). Die erste Hälfte ließ mit nur einem Torschuss viel Luft nach oben. In der zweiten nahm die Partie dann aber Fahrt auf ...

Nach Benzema-Traumtor wird Mbappé zum Helden

Ein gefährlicher Pass von Sarabia fand keinen Abnehmer (53.). Im Gegenzug rettete Laporte vor Mbappe (54.). Jetzt begann der absolute Wahnsinn! Hernandez setzte den Ball an die Latte, von dort sprang er auf die Linie und wieder ins Feld (64.). Bitter, und es kam noch bitterer. Oyarzabal lässt Upamecano aussteigen und trifft aus spitzem Winkel zum 1:0 für Spanien (64.). Frankreich in Schockstarre? Von wegen! Benzema zieht vom Strafraum-Eck ab und schlenzt die Kugel ins Kreuzeck – 1:1 (66.). Es ging hin und her.

Dann die 80. Minute: Hernadez steckt auf Mbappe, der setzt zum Übersteiger an und schiebt zum 2:1 für Frankreich ein (80.). Weil Lloris stark gegen Oyarzabal parierte (88.) blieb es dabei. Frankreich schnappt sich den Nations-League-Titel!