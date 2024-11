Ungarn-Betreuer Szalai auf Platz wiederbelebt

Die Partie zwischen Holland und Ungarn wurde vom Zusammenbruch von Betreuer Szalai überschattet

Der 4:0-(2:0)-Heimsieg der Niederlande in Amsterdam war von einem Zusammenbruch von Ex-Ungarn-Teamkicker Szalai überschattet. Der 36-Jährige, der nun als Co-Trainer der Magyaren arbeitet, sackte wenige Minuten nach Anpfiff an der Seitenlinie zusammen. Das Match in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams. Als die Sanitäter nach etwas über zwölf Minuten das Team-Mitglied in den Innenraum des Stadions brachten, brandete Applaus auf. Später berichtete der ungarische Verband auf X, Szalai sei stabil und bei Bewusstsein werde in einem Amsterdamer Krankenhaus untersucht.

Kurz nach Wiederbeginn traf Wout Weghorst per Elfmeter zum 1:0 (21.), der Jubel fiel angesichts des Vorfalls verhalten aus. Später netzten auch Cody Gakpo (45.+12), Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.), die Elf von Trainer Ronald Koeman fixierte damit den Einzug ins Viertelfinale.