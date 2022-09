Rangnick nominiert sein Team

Am Dienstag (ab 13 Uhr im Sport24-Liveticker) verrät Teamchef den Kader für die Mission Klassenerhalt.

„Wir wollen grundsätzlich jedes Spiel gewinnen“, sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor dem ­finalen Doppel in der Na­tions League. Am Dienstag gibt der Deutsche in Wien seinen Kader für die Partie am 22. September bei Weltmeister Frankreich und für das Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion am 25. September gegen den Vizeweltmeister Kroatien bekannt.

Bitter nur: Stürmer Saša Kalajdžić steht ihm wegen eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung. Auch Verteidiger Martin Hinteregger (Ende seiner Profikarriere) ist keine Option mehr. Der wichtigste Faktor für eine Nominierung ist laut Teamchef „die aktuelle Form“ der Spieler. Österreich ist derzeit Dritter der Gruppe A1. Nur der Letzte steigt in die Nations League B ab.