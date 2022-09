Star-Trainer kämpft um Eintritt in die Südstadt

In der Südstadt trafen am Dienstagnachmittag der Iran und Senegal in einem internationalen Testspiel auseinander. Senegal (mit Superstar Sadio Mané) wurde auf Einladung des iranischen Fußballverbandes zu einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in die Südstadt eingeladen, welches 1:1 endete.

Ein internationaler Startrainer wollte sich dieses Geschehen nicht entgehen lassen, welcher noch am Vortag im Wembley-Stadion an der Seitenlinie die Three-Lions gegen Deutschland coachte: Gareth Southgate. Doch dieser hatte beim Einlass mit einem Ordner zu kämpfen, der den englischen Teamchef mit seinem Co-Trainer Steve Holland nicht erkannte und zunächst scheinbar den Einlass nicht gewährte.

????| Gareth Southgate and Steve Holland attempting to get into Iran vs. Senegal in Vienna which is being held behind closed doors. ???????????????????????????? pic.twitter.com/6cxjZvhGII