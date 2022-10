Vorhersage: Messi gegen Ronaldo im WM-Finale

Das wäre der Hammer: Ein Supercomputer hat die komplette WM-Endrunde in Katar durchgerechnet und ein Endspiel zwischen Portugal und Argentinien vorhergesagt.

In weniger als einem Monat wird die FIFA-WM 2022 in Katar mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuadord (20. November) eröffnet. Jetzt hat ein Super-Computer alle Spiele der Endrunde durchgetippt. Das Experiment von BCA Research hat dafür alle Spiele der letzten vier Weltmeisterschaften, sowie die FIFA-Weltrangliste zum kalkulieren verwendet. Das Resultat gleicht einem Fußball-Märchen. Im Finale soll es zum Hammer-Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kommen. Ausgerechnet die beiden haben in den letzten Jahrzehnten den Weltfußball dominiert und sie bestreiten ihre wohl letzte Weltmeisterschaft.

Messi im 100. Länderspiel am Fußball-Thron?

Argentinien kommt mir einer Serie von 34 ungeschlagenen Spielen in die Wüste von Katar. Noch dazu wäre ausgerechnet das Finale Lionel Messis 100. Länderspiel, sofern er davor keines verpasst. Der Computer geht sogar noch mehr ins Detail, die Vorhersage: Argentinien wird die WM gegen Portugal gewinnen, höchst warscheinlich sogar erst im Elfmeterschießen. In diesem Fall haben die Südamerikaner historisch betrachtet einen Vorteil, sowohl was die Erfolgsquote, als auch die Erfahrung betrifft.

Der berechnete Weg ins Finale:

Viertelfinale:

Niederlande - Argentinien

Spanien - Brasilien

England - Mexiko

Deutschland - Portugal

Halbfinale:

Argentinien - Brasilien

Portugal - England

Finale:

Argentinien - Portugal