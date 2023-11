Eingespieltes Duo: Klinsmann & Herzog stürmen WM-Quali

Fünf Tage nach dem 5:0 gegen Singapur setzte sich die südkoreanische Truppe von Jürgen Klinsmann und Co-Trainer Andreas Herzog am Dienstag in Shenzen auch gegen Gastgeber China mit 3:0 durch.

Angeführt vom überragenden Stürmerstar Son Heung-Min haben Teamchef Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog mit Südkorea einen perfekten Start in die Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gefeiert.

Tottenhams Son erzielte per Elfer (11.) sowie per Kopf (45.) die Tore zur 2:0-Halbzeitführung und bereitete den Endstand durch Jung (7.) vor. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel führt Südkorea die Tabelle der Gruppe C mit sechs Punkten vor China (3) an. Am 21. März wartet als dritter Gruppengegner Thailand.