Heißes Finish um die letzten WM-Tickets

Cristiano Ronaldo soll Portugal am Sonntag im Endspiel gegen Serbien zur WM schießen - Europameister Italien bangt um fixe Teilnahme.

Einmal mehr ruhen die Hoffnungen der Portugiesen auf ihrem Superstar. Am letzten Spieltag der WM-Quali-Gruppe A kommt es zum direkten Duell gegen die punktegleichen Serben. Die Ausgangslage für die Seleção ist klar: Holt man einen Punkt im Estadio da Luz in Lissabon, ist ihnen das Ticket für Katar nicht mehr zu nehmen. Bei einer Niederlage lebt die Hoffnung auf die Wüsten-WM im Play-off weiter. Im entscheidenden Spiel muss man allerdings auf Altstar Pepe verzichten. Der Abwehrchef ist nach einer Gelb-Roten Karte beim enttäuschenden 0:0 gegen Irland am Donnerstag gesperrt.

CR7 glaubt vor Quali-Hit an direkte Qualifikation

Für Cristiano Ronaldo ist die Partie in Dublin abgehakt. „In Irland zu spielen ist immer schwer, aber durch den gewonnenen Punkt und die Tordifferenz haben wir das Schicksal in unseren eigenen Händen“, schrieb der 36-Jährige auf Instagram und versprach: „Am Sonntag werden wir vor unserem Publikum und in unserem Haus unsere Präsenz der WM in Katar aufdrücken!“ In seinem 183. Länderspiel will er auch seinen Tor-Rekord ausbauen. Derzeit hält er bei 115 Treffern im Nationalteam, konnte in den letzten neun Spielen nur zwei Mal nicht einnetzen.

Europameister Italien zittert um WM-Ticket

Die Euphorie nach dem EM-Titel ist in Italien endgültig verpufft. Nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage beim Nations-Leage-Finalturnier muss man jetzt auch noch um die direkte Qualifikation für Katar bangen. Beim 1:1 gegen die Schweiz hätte man vorlegen können. Superstar Jorginho hatte sogar den Matchball auf dem Fuß, doch er vergab in der Schlussphase einen Elfmeter. So kommt es zu einem Thriller-Fernduell am letzten Spieltag.

Die Squadra Azzurra liegt punktegleich mit der Schweiz an der Spitze der Tabelle. Am Ende wird die Tordifferenz entscheiden. Derzeit liegt der Vorteil bei den Italienern, sie haben zwei Treffer mehr auf dem Konto. Sonntagabend (20.45 Uhr) müssen sie im Windsor Park von Belfast gegen Nordirland ran. Die „Nati“ empfängt zeitgleich Bulgarien in Luzern und kann mit einem Schützenfest vor den eigenen Fans für die große Quali-Sensation sorgen.

Spanien und Russland haben die Nase vorn

Auch in zwei weiteren Gruppen fällt am Sonntag in zwei direkten Duellen die Entscheidung um das fixe WM-Ticket. Spanien hat gegen Schweden (20.45 Uhr) alles in der eigenen Hand. Doch die Skandinavier, angeführt von Zlatan Ibrahimovic, glauben an das Wunder von Sevilla. Schon davor (15 Uhr) muss Kroatien in Split gegen Russland ran.