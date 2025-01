Hier bestreitet das ÖFB-Team die ersten beiden WM-Quali-Heimspiele

Wien oder Linz? Im Sommer beginnt für das ÖFB-Team die Qualifikation für die WM 2026, die Spieltermine stehen bereits fest. Jetzt ist aber auch klar, wo die ersten beiden Heimspiele gegen Rumänien (7. Juni) und Zypern (6. September) ausgetragen werden.

Nach dem Nations-League-Playoff gegen Serbien (20.März) im Wiener Ernst-Happel-Stadion richtet sich der Fokus für das ÖFB-Team bereits auf die Qualifikation für die WM 2026. Am 7. Juni startet Teamchef Ralf Rangnick mit seiner Mannschaft in die entscheidende Phase – das erste Heimspiel der Qualifikation steigt gegen Rumänien. Nur 144 Tage vor dem ersten Anpfiff ist nun auch klar, wo der Weg für ÖFB-Kapitän David Alaba und Co. beginnt: Wie bereits im Playoff gegen Serbien wird das Abenteuer in der österreichischen Hauptstadt im Happel-Oval eingeläutet.

Zypern-Hit steigt in Linz

Der zweite Heimspielkracher gegen Zypern am 6. September wird dann in der Linzer Raiffeisen Arena ausgetragen. Die genauen Spielorte für die Heimspiele gegen San Marino (9. September) und Bosnien-Herzegowina (18. November) sind hingegen noch offen.