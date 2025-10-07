Kranker Woltemade fehlt DFB – Schockstart für Nagelsmann

Nick Woltemade verpasst krank den Start zur WM-Quali. Auch Torhüter Oliver Baumann ist fraglich – Bundestrainer Julian Nagelsmann muss improvisieren. Gegen Luxemburg und Nordirland steht das DFB-Team bereits unter Druck.

Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade kann zum Start in die WM-Qualifikation nicht zum DFB-Team reisen. Der 23-jährige Stürmer leidet an einem grippalen Infekt und fällt damit zumindest für den Beginn des Trainingslagers in Herzogenaurach aus. Eine Nachnominierung ist laut DFB derzeit nicht geplant – ob und wann Woltemade nachreist, ist offen.

Der Ausfall des formstarken Angreifers kommt zur Unzeit: Bei seinem neuen Klub Newcastle United hatte Woltemade mit vier Premier-League-Toren zuletzt überzeugt – darunter auch ein verwandelter Elfmeter beim 2:0 gegen Nottingham Forest.

Auch Torwart Baumann angeschlagen – Atubolu nachnominiert

Neben Woltemade ist auch Torhüter Oliver Baumann angeschlagen. Der 35-jährige Hoffenheimer klagte über Übelkeit, sein Einsatz am Freitag gegen Luxemburg (20.45 Uhr/ARD) ist fraglich. Julian Nagelsmann reagierte und holte Freiburgs Noah Atubolu ins Aufgebot. Der 23-Jährige war bei der U21-EM Deutschlands Nummer eins – und zählt nun erstmals zum A-Team.

DFB-Team steht unter Druck

Nach dem 0:2 gegen die Slowakei zum Auftakt steht die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe A bereits unter Zugzwang. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026. Nach dem Heimspiel gegen Luxemburg geht es am Dienstag weiter mit dem Auswärtsspiel in Nordirland.