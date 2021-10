Messi & Neymar siegen in Südamerika

Die südamerikanischen Fußball-Großmächte Brasilien und Argentinien haben einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 gemacht.

Brasilien gewann am Donnerstag in Manaus gegen Uruguay souverän 4:1 (2:0), Argentinien schlug Peru hingegen nur knapp mit 1:0 (1:0).

Superstar Neymar und Raphinha glänzten beim Sieg der Selecao. Neymar eröffnete den Torreigen in der zehnten Minute. Den zweiten und dritten Treffer erzielte Leeds-Legionär Raphinha (18. und 58. Minute). Luis Suarez gelang zwar mit einem schönen Freistoß der Anschluss für Uruguay (77.), aber der eingewechselte Gabriel Barbosa traf kurz darauf zum 4:1-Endstand (83.).

Die Argentinier um ihren Superstar Lionel Messi setzten sich ebenfalls vor heimischen Fans gegen Peru mit Mühe durch. Lautaro Martinez von Inter Mailand traf im Stadion El Monumental in Buenos Aires in der 42. Minute per Kopfball nach einem Querpass von Nahuel Molina entscheidend. Nach einem Foul des argentinischen Torhüters Emiliano Martinez gegen Jefferson Farfan in der 62. Minute vergab Yoshimar Yotun vom Elfmeterpunkt den möglichen Ausgleich. In der Tabelle liegt Argentinien hinter Brasilien auf Platz zwei. Uruguay ist Fünfter.