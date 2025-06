4:0 – Österreich schlägt San Marino klar – Arnautovic trifft doppelt

Nach der Tragödie in Graz rückte der Fußball in den Hintergrund – doch das ÖFB-Team setzte ein sportliches Zeichen. Beim 4:0 in San Marino traf Arnautovic doppelt und jagt weiter den Polster-Rekord.

An einem Tag, an dem die Gedanken vieler dem tödlichen Angriff an einer Schule in Graz galten, gelang dem ÖFB-Team auf dem Platz eine klare Antwort. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen San Marino sammelte die Rangnick-Elf im zweiten Spiel der WM-Qualifikation die nächsten drei Punkte – ein starker Auftritt unter schweren Vorzeichen. Arnautović eröffnet mit Treffer Nummer 40 Der Matchplan war klar: früh Druck machen, Chancen verwerten. Nach nur drei Minuten schlug Marko Arnautovic eiskalt zu – nach Balleroberung von Posch stand der Routinier goldrichtig und traf zum 1:0. Es war sein 40. Länderspieltreffer – nur noch vier fehlen auf Toni Polsters Rekordmarke. Laimer und Gregoritsch legen nach In Minute elf legte Konrad Laimer sehenswert für Michael Gregoritsch auf, der mit einem Distanzschuss auf 2:0 erhöhte. Nur vier Minuten später profitierte Arnautovic von einem Sabitzer-Zuspiel und verwertete mit seinem 41. Terffer auch seine zweite Chance eiskalt – 3:0. Baumgartner mit dem Schlusspunkt Nach gut 25 Minuten machte das ÖFB-Team endgültig den Deckel drauf: Arnautovic verlängerte per Kopf eine Flanke, Christoph Baumgartner stand am Fünfer bereit und köpfte zum 4:0 ein. Danach ließ das Team die Partie kontrolliert austrudeln – auch aus Respekt vor den Ereignissen in der Heimat wurde auf großen Jubel verzichtet.