Polster gratuliert: "Marko hat sich Rekord verdient"

Das ÖFB-Team hat mit einem historischen 10:0 gegen San Marino gefeiert. Während Toni Polster dem neuen Rekordtorschützen Marko Arnautovic gratulierte, zeigte sich Teamchef Ralf Rangnick von der "enormen Spielfreude" begeistert.

Das ÖFB-Team hat mit einem 10:0-Erfolg gegen San Marino einen historischen Abend gefeiert. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick zeigte eine beeindruckende Leistung und verbesserte dabei massiv das Torverhältnis in der WM-Qualifikation.

Polsters sportliche Gratulation

Ex-Rekordtorschütze Toni Polster gratulierte dem neuen Rekordhalter Marko Arnautovic: "Ich wünsche ihm alles Gute und dass noch viele weitere folgen." Der ehemalige Star analysierte: "Der Marko hat ja viel mehr Länderspiele, das ist ein Plus, das er hat. Aber man muss auch sagen, dass er sich immer fit gehalten hat, sich immer bereit erklärt hat, für das Nationalteam zu spielen."

Rangnick begeistert von Spielfreude

Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich überwältigt von der Mannschaftsleistung: "Wir haben eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt über 93 Minuten. Wir waren extrem darauf aus, Tore zu schießen." Zum Torverhältnis sagte der Deutsche: "Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben. Es war heute ein Riesenschritt."

Posch und Wurmbrand voll des Lobes

Stefan Posch, der zwei Tore erzielte, betonte: "Das hat er sich verdient, das ist ein nicht alltäglicher Rekord. Wir freuen uns alle sehr für ihn." Debütant Nikolaus Wurmbrand schwärmte: "Eine Wahnsinnszahl, ein unglaublicher Spieler."

San Marinos Trainer gesteht Überlegenheit

Roberto Cevoli, Teamchef von San Marino, räumte ein: "Wir haben gegen ein sehr starkes Team gespielt und haben ihnen geholfen, weil wir nicht das gemacht haben, was wir geplant hatten. Wir haben zu wenig Mut gehabt."