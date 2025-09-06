Alles zu oe24VIP
© apa

Auch Doue verletzt

PSG-Schock: Dembele fällt 6-8 Wochen mit Oberschenkelverletzung aus

06.09.25, 19:36 | Aktualisiert: 06.09.25, 20:59
Paris Saint-Germain muss sechs bis acht Wochen auf Ousmane Dembele verzichten. Der Offensivspieler zog sich im Länderspiel eine Oberschenkelverletzung zu. Auch Teamkollege Desire Doue fällt verletzt aus.

Paris Saint-Germain muss sechs bis acht Wochen ohne Ousmane Dembele auskommen. Der Offensivspieler zog sich bei Frankreichs 2:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Der französische Verband bestätigte die Verletzung am Tag nach der Partie.

Doppelter Ausfall für PSG

Mit Desire Doue verletzte sich zudem ein zweiter PSG-Spieler. Beim 20-Jährigen wird aufgrund einer Wadenverletzung mit einer Pause von vier Wochen gerechnet. Dembele war gegen die Ukraine nach der Pause für Doue eingewechselt worden, musste aber im Finish der Partie wieder vom Feld.

Fehlende bei Nationalteam

Beide werden Frankreich am Dienstag im Heimspiel gegen Island fehlen. Für Paris Saint-Germain bedeutet dies einen erheblichen Ausfall in der Offensive.

