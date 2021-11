Ronaldo & Co. mit Nullnummer gegen Irland

Portugal bringt sich mit Nullnummer gegen Irland in Stellung fürs Finale um die WM-Teilnahme ++ Spanien macht mit dem 1:0-Sieg über Griechenland wichtigen Schritt Richtung Katar.

Ronaldo & Co. springen mit einem 0:0 auswärts in Irland wieder an die Spitze der Gruppe A. Portugal hat in einer grundsätzlich chancenarmen Partie die etwas besseren Chancen. Während Andre Silva in Halbzeit eins die beste Möglichkeit liegen lässt, köpft Cristiano Ronaldo im zweiten Durchgang knapp am Tor vorbei. In der Schlussphase fliegt auch noch Pepe mit Gelb-Rot vom Platz (82.).

Spanien auf Kurs

Die "Furia Roja" nimmt das Geschenk, das Schweden am frühen Donnerstagabend in Georgien hinterlassen hat dankend an und setzt sich wieder an die Spitze der Gruppe B. Die Iberer bezwingen Griechenland am 7. Spieltag der WM-Qualifikation auswärts mit 1:0. Spanien springt somit an die Spitze der Gruppe B mit 16 Punkten. Schweden folgt auf Platz zwei mit 15 Zählern. Am Sonntag stehen sich die beiden am letzten Spieltag im direkten Duell gegenüber. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM.