San-Marino-Qualispiel ohne Stammverteidiger

ÖFB-Star Lienhart vor WM-Quali: Es ist an der Zeit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist am Samstag in Seefeld mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und San Marino gestartet. Knapp 1.000 Fans kamen zum Sportplatz bei der Sprungschanze.