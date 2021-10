WM 2022: Mini-Vorbereitungszeit für Teams?

Die FIFA WM 2022 in Katar umfasst wohl einen engen Zeitplan.

Fußball-Clubs müssen ihre an der WM 2022 in Katar teilnehmenden Spieler erst eine Woche vor Turnierbeginn, also am 14. November, für die Nationalmannschaften abstellen. Das berichtete die französische Zeitung "L'Equipe" am Dienstag und berief sich dabei auf einen Brief, den die UEFA angeblich erst kürzlich an ihre 55 Nationalverbände verschickt hat. Eine offizielle Stellungnahme des europäischen Kontinentalverbandes zu diesem Thema gab es nicht.

Sollten die Angaben von "L'Equipe" stimmen, bliebe den Nationalteams nur sehr wenig Zeit für die Vorbereitung auf die WM, die von 21. November bis 18. Dezember über die Bühne geht. Zum Vergleich: Unser ÖFB-Team hat für die EURO rund drei Wochen Vorbereitungszeit genießen dürfen ...