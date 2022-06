Messi spielt auch in TV-Serie groß auf

Auf dem Rasen glänzt Superstar Lionel Messi regelmäßig mit Topleistungen, demnächst kann man den Argentinier aber auch auf dem TV-Bildschirm bestaunen.

Messi als Schauspieler? Dass Fußballer auch immer öfter als Werbetestimonials auftreten, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Messi allerdings wird bald in einer richtigen TV-Serie zu sehen sein. "Los Protectores" ist in seiner Heimat Argentinien eine beliebte Dramaserie, in welcher der Superstar einen Cameo-Auftritt hat.

Für die Messi-Szene nehmen die Serienmacher so einiges auf sich: Ein Kamera-Team reiste extra nach Paris, um mit dem 34-Jährigen zu drehen. Bis zu Messis Schauspieldebüt dauert es aber noch eine Weile. Laut "Marca" soll die zweite Staffel von "Los Protectores" erst 2023 erscheinen.