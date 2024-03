Von der Wüste nach Miami: Neymar träumt von Messi-Reunion

Erst im vergangenen Sommer wechselte Neymar für 90 Millionen Euro von PSG zu Al-Hilal nach Saudi Arabien. Kaum ein Jahr später sehnt sich der brasilianische Starstürmer jedoch schon wieder nach neuen Abenteuern. In seinem Blickfeld steht dabei ein ganz besonderes Ziel.

Trotz seines Kreuzbandrisses Anfang Oktober und eines bestehenden Vertrags bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr beim aktuellen Wüsten-Meister Al-Hilal, hegt Neymar Gedanken an einen erneuten Wechsel. Und dieser Transfer wäre ein Hammer! Der 32-Jährige will nämlich nicht zu seinem Jugendklub FC Santos zurückkehren, sondern zieht es lieber vor, sich mit seinem langjährigen Barcelona-Mitspieler Lionel Messi zu vereinen.

Messi & Neymar: Bald wieder vereint?

Letzterer kickt seit Juni beim MLS-Klub Inter Miami. Von 2013 bis 2017 bildeten die beiden Stürmer nicht nur das gefährlichste LaLiga-Duo ihrer Zeit, sondern krönten sich 2015 auch zum Champions-League-Sieger. Bevor es beide jedoch aus Europa verschlug, spielten sie noch zwei Saisons gemeinsam beim französischen Serienmeister PSG.

Am Rande des Formel-1-Grand-Prix in Bahrain äußerte sich der Brasilianer zu einer möglichen Reunion: "Ich hoffe, wir werden wieder zusammenspielen. Leo ist ein toller Mensch. Ich hoffe, er ist in Miami glücklich. Wenn er es ist, werde ich es auch sein." Deutliche Worte von Neymar, die auf eine mögliche Wiedervereinigung mit dem argentinischen Weltmeister hindeuten könnten

Neymar wartet auf Beckham-Call

Doch bevor Neymar auf einen Anruf von Miami-Boss David Beckham wartet, muss sich der 32-Jährige aber zunächst auf seine Gesundheit konzentrieren. „Wir erwarten, dass er zu Beginn der Saison 2024/2025 in Europa für seine Rückkehr bereit sein wird, was im August ist. Wir müssen geduldig bleiben. Über eine Rückkehr vor neun Monaten Pause zu sprechen, wäre verfrüht", äußerte sich Brasiliens Team-Arzt Rodrigo im Dezember zum Fitnesszustand des Wüsten-Spielers.

Fakt ist: Damit Neymar gemeinsam mit Messi die USA rockt, muss er erst wieder voll fit werden, ansonsten bleibt ein Wechsel unrealistisch.