Mexikos Präsidentin wird ihre WM-Eintrittskarte verschenken

10.11.25, 20:46
An jungen weiblichen Fan

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr in Mexiko-Stadt verschenken. Ihr Ticket mit der Nummer 00001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Karte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin am Montag. Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, so Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.

Für das Eröffnungsspiel kursierten Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8.364 Peso (rund 455 US-Dollar). An der WM 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen.

