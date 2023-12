× Nach Kreuzbandriss: Hier schreit Neymar vor Schmerzen

Brasiliens Superstar leidet in der Reha gerade Höllenqualen.

Neymar wird aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht an der Copa America im kommenden Juni und Juli in den USA teilnehmen können. Nach der Operation, der sich der 31-Jährige am 2. November unterzogen hat, seien mindestens neun Monate Rehabilitation nötig, teilte der brasilianische Mannschaftsarzt, Rodrigo Lasmar, mit. "Das wäre zu früh. Es macht keinen Sinn, Erholungsprozesse auszulassen und unnötige Risiken zu nehmen", stellte Lasmar klar.

© Getty ×

Der in Saudi-Arabien für Al-Hilal spielende Neymar hatte sich Mitte Oktober bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in Montevideo im Qualifikationsspiel für die WM 2026 einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen.

Auf Alaba wartet ebenfalls schmerzvolle Reha

Ein Internet-Video zeigt nun, welche Höllenqualen der Superstar gerade bei der Reha durchstehen muss. Auch Österreichs Fußball-Star David Alaba muss nach einer Knieverletzung um die Teilnahme an einem Großereignis zittern. Der ebenfalls 31-jährige Real-Legionär hat sich am Dienstag in Tirol vom renommierten Kniechirurgen Christian Fink am linken Knie operieren lassen. Alaba hatte sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der EM-Auftakt Österreichs gegen Frankreich ist am 17. Juni.