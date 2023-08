Nach Kuss-Eklat: Jetzt spricht die Weltmeisterin

Inmitten der Feierlichkeiten über Spaniens ersten WM-Titel kam es zum Eklat. Während der Siegerehrung gratulierte der spanische Verbands-Präsident Luis Rubiales den Spielerinnen. Bei Jennifer Hermoso wurde der 45-Jährige dann ganz besonders innig und küsste die Weltmeisterin zuerst auf die Wange.

Dann nahm er Hermosos Kopf mit beiden Händen und drückte ihr einen dicken Schmatzer auch noch auf den Mund. Danach verabschiedete er die Spielerin mit einem Klaps auf den Rücken.

A major scandal has exploded in Spain after the President of the Spanish Football Federation, Luis Rubiales, kissed one of the players on the lips just moments after Spain won the Women’s World Cup.



???????? pic.twitter.com/HapbLcZxzG