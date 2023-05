Nach Lindner Krebs-Diagnose: Emotionales Statement von Ehefrau

Erst vor wenigen Stunden schockierte der ÖFB-Einsergoalie Heinz Lindner seine Fans mit der schrecklichen Nachricht: Bei ihm wurde ein bösartiger Tumor am linken Hoden erkannt. Nun meldet sich Ehefrau Anna-Christina Schwartz, mit einem rührenden Posting zu Wort.

Nach der Hodenkrebs-Diagnose ist somit die Saison für Österreichs Top-Goalie beendet.

Lichtblick

Auch bestätigt der Linzer aber, er sei bereits erfolgreich operiert worden. Da der Tumor zuvor noch nicht gestreut habe, befindet sich Lindner nun also auf dem Weg der Besserung. In einem Statement erklärt er die Situation, gibt sich dabei ganz klar kämpferisch:

"Leider muss ich euch mitteilen, dass diese Saison für mich beim FC Sion und im Nationalteam vorbei ist. Vor kurzem wurde bei mir ein Tumor im linken Hoden entdeckt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass mich diese Diagnose hart getroffen hat. Ich habe mich vor wenigen Tagen einer Operation unterzogen, die sehr gut verlaufen ist. Für das rechtzeitige Erkennen, Diagnostizierten, Behandeln und für die erfolgreiche Operation möchte ich mich beim Team des Hôpital Riviera-Chablais in Rennaz und ganz besonders bei Dr. Joëlle Deriaz und Dr. Thomas Tawadros bedanken. Der bösartige Tumor wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und hatte noch nicht gestreut. Ich habe mich dazu entschlossen, offen und ehrlich mit meiner Erkrankung umzugehen, auch um etwaige Spekulationen über meinen Gesundheitszustand zu verhindern. Ich bitte euch zu respektieren, dass ich keine weiteren Statements zu meiner Erkrankung abgeben werde. Ich möchte mich in den kommenden Wochen voll und ganz darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Ich drücke fest die Daumen, dass sowohl das österreichische Nationalteam als auch der FC Sion die kommenden Spiele ohne mich positiv bestreiten und werde als Fan mitfiebern. Ich freue mich, in der nächsten Saison wieder komplett fit und einsatzbereit zu sein. Danke für euer Verständnis und bleibt gesund."

Wir schaffen es gemeinsam als Familie

Nach der tragischen Krebs-Diagnose meldet sich nun aber auch seine Ehefrau, Anna-Christina Schwartz, mit einem rührenden Posting zu Wort.

© Instagram/ @annachristinaschwartz

"Hi alle. Wie ihr dem Posting meines Ehemannes entnehmen könnt, waren die letzten Tage und Wochen ... sehr hart. Es war emotional, körperlich und mental herausfordernd. Während dieser harten Zeit fokussiere ich mich gänzlich auf meine Familie. Das Leben ist nicht immer leicht. Aber egal, wo wir durch müssen: Wir schaffen es gemeinsam als Familie. Das macht uns nur stärker!"

Worte, die ans Herz gehen

-Ganz besonders auch Lindner selbst. Er teilt das emotionale Statement seiner Frau in einer Instagram-Story und schreibt dazu: "Du bist die beste Ehefrau und mein persönlicher Schutzengel!"

Aber auch Teamchef Ralf Rangnick findet schöne Worte und zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin sehr erleichtert, dass die Operation gut verlaufen ist und wünsche Heinz für seine weitere Genesung alles Gute. Ich bin fest davon überzeugt, dass er schon bald wieder der Alte sein wird und freue mich darauf, wenn er im Herbst wieder in den Kreis des Nationalteams zurückkehren kann."