Alaba & Co. flüchten zur Austria

Wegen schlechter Platzverhältnisse absolviert unser Nationalteam die letzten beiden Trainingseinheiten im Stadion der Wiener Austria.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft kämpft am Donnerstag (18.00 Uhr MEZ/live Servus TV) gegen Estland um die kleine Chance, ihre EM-Qualifikationsgruppe auf Platz eins abzuschließen. Dafür ist zum einen ein Sieg in Tallinn nötig, zum anderen dürfte der einen Zähler vor dem ÖFB-Team liegende Spitzenreiter Belgien am kommenden Sonntag daheim gegen Aserbaidschan nicht gewinnen.

Zusätzliche Strapazen sicher nicht von Vorteil

Der Gruppensieg entscheidet über die Los-Einteilung am 2. Dezember bei der Auslosung der EM-Gruppen. Österreich könnte, falls man die Gruppe gewinnt, Krachern wie Deutschland oder England entgehen. Ausgerechnet in dieser heiklen Phase kann unser Nationalteam die wichtige Vorbereitung auf das Spiel gegen Estland nicht wie gewohnt im Happel-Stadion durchführen. Grund: Der Rasen im unter Denkmalschutz stehenden Oval ist zu schlecht. Alaba & Co. müssen daher die Trainingsplätze der Wiener Austria im 10. Wiener Gemeindebezirk nützen. Zusätzliche Strapazen die angesichts des heißen Finishs um den Gruppensieg wahrlich nicht von Vorteil sind.

Estland ist "Jausengegner"

Immerhin: Mit Estland wartet ein Gegner, der in seinen bisherigen sechs EM-Quali-Partien nur einen Punkt (beim 1:1 in Aserbaidschan) holte. In der FIFA-Weltrangliste liegt Österreich als 25. gleich 93 Positionen vor den Balten. Die seit 2021 vom Schweizer Thomas Häberli betreute Auswahl hat in diesem Jahr von zehn Länderspielen nur eines gewonnen, ein Testspiel im Jänner in Finnland brachte einen 1:0-Sieg.