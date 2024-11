Boykott-Alarm! David Alaba bittet ÖFB-Bosse zum Faschings-Gipfel

Vor der heutigen Kaderbekanntgabe für die Nations League gibt es wieder Wirbel im ÖFB.

Ab 18 Uhr sind im Wiener Courtyard by Marriott heute alle Blicke auf Ralf Rangnick gerichtet. Grund: Der ÖFB-Teamchef nennt seinen Kader für das spannende Nations League-Finale in der Gruppe B3. Klar ist: Gewinnt Österreich die letzten beiden Spiele gegen Kasachstan (Do., 14.11.) und Slowenien (So., 17.11.) ist der Gruppensieg fixiert. Für das letzte Spiel in Wien sind 40.000 Tickets weg.

Treffen mit Landesfürsten am 11.11.

So viel zum sportlichen. Doch hinter den Kulissen brauen sich schon wieder dunklen Wolken zusammen. Denn jetzt ergreifen die Spieler die Initiative und bitten die ÖFB-Landesfürsten zum Gespräch, berichten die Salzburger Nachrichten. Für dieses reist David Alaba extra aus Madrid an. Er ist genauso wie Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer Teil vom ÖFB-Spielerrat. Die Aussprache ist für Montag den 11.November in Wien geplant.

Neuhold-Aus führt zum Aufstand

Doch zum Faschingsstart wird es vermutlich weder einen Krapfen und noch viel zum Lachen geben. Denn der Grund für das Treffen ist brisant: Alaba & Co. wollen den Rauswurf von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold nicht akzeptieren. Neuhold gilt seit Jahren als Vertrauter unserer Stars, wenn es um das verhandeln der Prämien geht oder die Auswahl von einem EM-Quartier.

Präsident will Rangnick halten

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick steht zu Neuhold. Doch dieser soll im Zuge der Struktur-Reform von ÖFB-Boss Klaus Mitterdorfer seinen Posten räumen. Zusätzliche Brisanz bekommt die Situation durch die Tatsache, dass der Vertrag von Rangnick mit Ende 2025 ausläuft. Nur wenn die WM-Qualifikation gelingt bleibt RR weiterhin Teamchef. Mitterdorfer kündigte im ORF-Interview an Rangnick so schnell wie möglich einen neuen Vertrag vorlegen zu wollen. Wahrscheinlich um die Situation zu beruhigen. Denn wie Insider berichten sollen die ÖFB-Stars intern sogar schon über einen Medien-Boykott diskutiert haben. Keine idealen Vorrausetzungen für die letzten Länderspiele des Jahres.