× Das passiert wirklich in der ÖFB-Kabine

Dank der engen Zusammenarbeit von CANAL+ und dem Österreichischen Fußballbund war es während der EM-Qualifikation erstmals in der Geschichte des ÖFB möglich, das österreichische Fußballnationalteam bei Qualifikationsspielen und Team-Lehrgängen mit einem Kamerateam hautnah zu begleiten.

Die Original CANAL+ Dokumentation, präsentiert von Tipp 3, Raiffeisen und Quooker, bietet in insgesamt vier Teilen unglaubliche Einblicke rund um die erfolgreiche Qualifikation des ÖFB-Teams zur EM 2024 in Deutschland.

© Canal+ ×

Thomas Trukesitz, seit dem 1. Januar als Head of Sports bei CANAL+ tätig, äußerte sich enthusiastisch über das Projekt:

„Ich bin mir sicher, die Fußballfans werden diese Doku lieben. Teamgeist zeigt eindrucksvoll, warum das Nationalteam erfolgreich ist. Jeder Fan erfährt aus nächster Nähe, wie die Spieler miteinander umgehen, wie das Trainerteam arbeitet, wie die Mannschaft in ihrer Gesamtheit funktioniert.“

Einzigartige Einblicke hinter die Kulissen

Auch vom ÖFB gibt es durchwegs positive Stimmen zum Projekt. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe, meint: „Der ÖFB hat mit der von CANAL+ produzierten Doku spannendes Neuland betreten. Ralf Rangnick, David Alaba und Co. wurden bei den Schlüsselmomenten der erfolgreichen EM-Qualifikation hautnah bis in die Kabine begleitet. Ich bin überzeugt, dass wir hier allen Fußballfans in Österreich einzigartige und sehenswerte Einblicke ins Innenleben des Nationalteams liefern können.“

© Canal+ ×

„Teamgeist – unser Weg zur EM“ ist ab dem 29. März in der CANAL+ App verfügbar.